Повреждения значительны: россияне двое суток подряд бьют по энергообъектам на Днепропетровщине

Национальная безопасность
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Войска рф уже вторые сутки наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские войска уже вторые сутки наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

«Последние двое суток российские войска непрерывно обстреливают энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины дронами и артиллерией», – говорится в заявлении.

В результате обстрелов на ряде объектов возникли пожары. Часть энергетической инфраструктуры попала под повторные удары.

«Повреждения значительные, восстановительные работы продолжаются без остановки», – добавили в ДТЭК.

Напомним, 18 июня оккупанты нанесли серию ударов по Днепропетровщине, есть погибшие и почти два десятка раненых.

Также сообщалось, что войска рф нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской общины. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, погибла женщина.

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