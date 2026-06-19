Повреждения значительны: россияне двое суток подряд бьют по энергообъектам на Днепропетровщине

Российские войска уже вторые сутки наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

«Последние двое суток российские войска непрерывно обстреливают энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины дронами и артиллерией», – говорится в заявлении.

В результате обстрелов на ряде объектов возникли пожары. Часть энергетической инфраструктуры попала под повторные удары.

«Повреждения значительные, восстановительные работы продолжаются без остановки», – добавили в ДТЭК.

Напомним, 18 июня оккупанты нанесли серию ударов по Днепропетровщине, есть погибшие и почти два десятка раненых.

Также сообщалось, что войска рф нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской общины. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, погибла женщина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.