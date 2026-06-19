Силы ПВО в течение ночи сбили почти 80 российских беспилотников

Национальная безопасность
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В ночь на 19 июня российские войска атаковали Украину 90 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО обезвредили 79 дронов на севере, юге и востоке страны.
Фото Генштаб ЗСУ

Российские войска в ночь на 19 июня атаковали Украину 90 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 90 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Орёл, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 79 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Напомним, в ночь на 19 июня российские войска ударили УАБами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадали девять человек.

А накануне российские войска нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской общины на Сумщине. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, погибла местная жительница.

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