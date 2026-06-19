В Харькове после удара УАБами повреждено более 40 домов, есть пострадавшие

Общество
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В ночь на 19 июня российские войска нанесли удар КАБами по Холодногорскому району Харькова. Повреждено более 40 частных домов и склад, пострадали девять человек.
Фото ілюстративне Shutterstock

В ночь на 19 июня российские войска ударили УАБами по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки повреждены жилые дома, пострадали девять человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Как отмечается, в результате атаки в Холодногорском районе повреждено более 40 частных домов, а также складское помещение. На месте удара вспыхнул пожар.

По состоянию на 7:44 известно о девяти пострадавших в результате российской атаки, среди них – четверо детей.

Напомним, накануне российские войска нанесли ракетный удар по территории Дубовязовской общины в Сумской области. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры, погибла местная жительница.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска атаковали два района Полтавской области. Повреждены предприятия, частные дома и объект энергетической инфраструктуры, один человек получил травмы.

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