Зеленский сообщил о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важном координационном разговоре с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

17 июня 2026, 16:58 Ставка на мир: как менялись шансы на соглашение между Украиной и рф на Polymarket На инфографике от «Слово и дело» – как менялись шансы на подписание мирного соглашения между Украиной и рф по мнению пользователей крупнейшего рынка прогнозов в мире.

По словам главы государства, во время общения лидеры подвели итоги переговоров, состоявшихся на саммите G7, и обсудили дальнейшую координацию усилий для поддержки Украины.

Президент назвал разговор «чрезвычайно важным» и отметил, что он «может многое изменить».

«Подытожили наши переговоры на саммите G7. Благодарен Президенту Трампу за внимание к Украине и готовность помогать приближению мира. Благодарен Эммануэлю за отличную организацию саммита и неизменно сильную совместную работу», – написал Зеленский.

Зеленский говорит, что Украина вместе с международными партнерами продолжает работать над усилением оборонных возможностей, укреплением сотрудничества и развитием дипломатических инициатив.

Напомним, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в рамках саммита «Большой семерки» во Франции.

После этого, отвечая на вопросы журналистов, Трамп назвал дальнейшее развертывание российской агрессии против Украины «просто безумием» и призвал Кремль к подписанию мирного соглашения.

По оценке канадского премьера Марка Карни, после первого дня саммита подход Вашингтона к войне в Украине стал значительно более реалистичным, учитывая обстановку на фронте, и приблизился к позиции других государств G7.

Тем временем стало известно, что страны G7 договорились усилить украинскую армию дополнительными системами ПВО, ракетами и дальнобойным вооружением, а также выразили готовность обсудить лицензионное производство этого оружия непосредственно в Украине.

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