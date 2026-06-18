Трамп поддерживает усиление давления на россию для завершения войны – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп согласился с необходимостью усиления давления на россию.

Об этом глава украинского государства сообщил в ходе своего выступления на открытии заседания Контактной группы в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

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«У нас были хорошие встречи и переговоры со всеми лидерами, включая президента Трампа. Президент Соединенных Штатов очень четок относительно наращивания давления на россию, чтобы закончить эту ужасную войну, которую россия принесла против Украины и всей Европы», – сказал Зеленский.

По его словам, Украина имеет достаточно сильные инструменты, «чтобы поставить россию на путь, когда дипломатия станет единственным выбором».

«Путин не останавливает эту войну. Он настаивает на ее продолжении. Поэтому давление должно расти», – резюмировал президент.

Напомним, в ходе недавнего саммита «Группы семи» страны согласились на масштабное расширение оборонной поддержки Киева, которое официально предусматривает запуск производства современных вооружений непосредственно на украинской территории по лицензионным соглашениям.

А сегодня президент Зеленский указал, что Украина будет отвечать на атаки российской федерации зеркально и не станет сидеть тихо.

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