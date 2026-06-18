Рютте подтвердил участие Зеленского в заседании в формате «Рамштайн» и раскрыл подробности встречи

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое состоится сегодня днем в Брюсселе.

Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО, пишет «Интерфакс Украина».

«У нас будет встреча с Контактной группа по вопросам обороны Украины, где я могу объявить, что президент Зеленский также примет участие сегодня днем. Это важно», – сказал он.

21 апреля 2026, 19:21 Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзники В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

По словам Рютте, главы Минобороны стран НАТО обсудят предстоящий саммит Альянса, который 7-8 июля состоится в Анкаре. Он отметил, что мероприятие будет полностью посвящено достижению результатов союзников по блоку в сфере расходов на оборону, промышленности и поддержке Украины.

Как известно, президент Зеленский прибыл в Бельгию накануне и уже успел встретиться с генсеком НАТО. Рютте отметил, что «имел честь принимать его (Зеленского) у себя» и добавил, что обсудил с президентом Украины все вопросы, касающиеся поддержки Киева в противостоянии российской агрессии.

«Мы обсудили, как идет война. Конечно, в Украине дела идут действительно хорошо. Мы видим отчеты. Затем, конечно, (обсуждали) как мы можем помочь Украине получить системы вооружения, системы противовоздушной обороны, необходимые для ведения борьбы, а также для защиты городов, для защиты жизненно важной инфраструктуры в Украине. Итак, мы обсудили все эти вопросы, и должен сказать, что президент был в хорошем настроении», – сказал Рютте.

Также генсек НАТО отметил хорошие результаты для Украины по итогам саммита во Франции.

«Я думаю, что это была очень хорошая встреча, также, если посмотреть на заключительную декларацию G7 по Украине», – подчеркнул Рютте.

Генсек, кроме этого, в очередной раз подчеркнул, что программа PURL работает, а европейские союзники постоянно находятся в диалоге, чтобы убедиться, «что у Украины есть все необходимое». Отдельно он поблагодарил США за активные поставки потока необходимого вооружения Украине.

В свою очередь президент Зеленский заявил, что провел «хорошую встречу» с Рютте. В частности, обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на саммите «Большой семерки», и договорились продолжить работу над укреплением защиты Украины. Говорили и о возможности получения лицензий США на производство ПВО и важности наполнения PURL новыми взносами.

«Эта программа очень помогает в защите жизней, и важно, чтобы поставки антибаллистических ракет были максимально оперативными», – сказал Зеленский.

Напомним, накануне Марк Рютте пообещал Украине больше ракет для Patriot. Он заявил, что Киев получит необходимую военную технику и оборудование от европейских государств и Соединенных Штатов, чтобы иметь возможность продолжать борьбу против рф.

Ранее СМИ писали, что Украина планирует обратиться к союзникам с просьбой о дополнительных $20 млрд военной помощи, которые должны пойти на усиление ударных возможностей, противовоздушную оборону и закупку вооружений.

Тем временем страны НАТО обсуждают новый механизм военной поддержки Украины, который может предусматривать выделение 70 млрд евро.

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