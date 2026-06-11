НАТО рассматривает ускоренные закупки дронов из-за угроз на восточном фланге – СМИ

НАТО обсуждает ускорение программ закупки беспилотников и усиление систем противодействия дроновым угрозам на фоне серии инцидентов у восточных границ Альянса.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

1 октября 2025, 16:42 Какие страны готовы сбивать вражеские дроны и «самолеты-нарушители» над Европой После появления неизвестных дронов в небе Европы и пролетов военных самолетов рф ряд европейских стран заявили о готовности сбивать нарушителей воздушного пространства, как это сделала в 2015 году Турция. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, вопрос поднимался во время закрытой встречи послов 32 стран-членов НАТО, где союзники обсудили возможность срочного ускорения закупок дронов для усиления воздушного патрулирования и наблюдения над государствами восточного фланга.

По данным собеседников, дискуссия активизировалась после инцидента в Румынии, где российский беспилотник упал на жилой дом и вызвал ранения. Это вызвало обеспокоенность Бухареста и запрос на более быстрое развертывание средств противовоздушной обороны со стороны союзников.

Отдельно союзники упоминали недавние случаи появления подозрительных дронов в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, что также усилило дискуссию о необходимости более оперативной реакции Альянса на такие угрозы.

Как отмечают дипломаты, во время встречи было достигнуто предварительное согласие относительно ускорения разработки «дроновых инициатив», которые планируют вынести на рассмотрение саммита НАТО в Анкаре, запланированного на следующий месяц. Речь идет о новых механизмах закупок, развертывания и координации использования беспилотных систем в рамках Альянса.

В то же время в НАТО подчеркивают, что организация не обладает значительными собственными военными ресурсами – большую часть техники предоставляют государства-члены. Поэтому Альянс выполняет скорее координационную роль, направляя страны на закупку необходимого оборудования и интеграцию его в совместные операции.

Помимо дронов, обсуждалась и безопасность критической инфраструктуры в Черноморском регионе, в частности энергетических проектов, которые могут быть потенциальными целями атак. Союзники рассматривают варианты усиления воздушного и морского мониторинга таких объектов с использованием беспилотных систем.

По словам дипломатов, окончательных решений по срокам закупок пока нет, однако после последних инцидентов вопрос приобрел значительно большую срочность.

Напомним, недавно стало известно, что НАТО превращает шведский остров Готланд в ключевой оборонный форпост в Балтийском море на фоне опасений относительно возможной агрессии россии. Альянс и Швеция увеличивают военное присутствие на острове и отрабатывают сценарии отражения российского нападения.

Ранее в Польше заявляли, что российская федерация сейчас не в состоянии провести «крупную наступательную операцию» против НАТО. Впрочем, у путина готовят провокации и диверсионные акции, в том числе инциденты с дронами.

Как известно, еще в марте страны Балтии подчеркнули, что инциденты с падением дронов на их территории свидетельствуют о важности укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.

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