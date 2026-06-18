Лубинец рассказал, сколько похищенных россией детей удалось вернуть в Украину

Украине удалось вернуть домой 2274 ребенка, которые были незаконно вывезены или или перемещены российской федерацией. Возвращение каждого несовершеннолетнего требует проведения отдельных переговоров и сбора документов.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Армія.FM.

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф Сколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

По словам омбудсмана, важную роль в возвращении украинских детей играют международные партнеры. В частности, в настоящее время в этот процесс активно вовлечены Соединенные Штаты. Лубинец отметил, что при первой леди США Мелания Трамп создана отдельная команда, с которой украинская сторона проводит еженедельные консультации.

Кроме США, помощь Украине оказывают Катар, представители Ватикана и ряд других государств. Партнеры помогают, в частности, со сбором информации, подготовкой документов, логистикой и организацией переговоров.

«На самом деле это очень непростая работа. И отвечая на ваш вопрос, можно ли сделать единый механизм возвращения украинских детей, мой ответ – по состоянию на сегодняшний день нет, нельзя. Именно из-за позиции России. Каждый возвращенный ребенок – это отдельный пакет документов, отдельные переговоры, отдельное привлечение иногда разных стран или команд переговорщиков», – заявил Лубинец.

Напомним, накануне сообщалось, что российские власти в собственных официальных документах признали депортацию 744 тысячи украинских детей с временно оккупированных территорий. На данный момент верифицировано почти 19,5 тысяч детей и установлено их местонахождение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская сторона установила около 400 мест на территории россии, где находятся незаконно вывезенные из Украины дети.

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