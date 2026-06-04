В Украине нет комплексного подхода к помощи детям, живущим в реалиях войны – Голубовская

Миллионы украинских детей живут в условиях длительного стресса, который влияет на их психическое и физическое здоровье. Поэтому Украина должна готовиться к продолжительному процессу реабилитации «детей войны», так как у нас до сих пор не разработан комплексный подход к помощи таким детям.

Об этом заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская написала в своем блоге.

Врач подчеркивает, что сегодня особенно уязвимыми остаются дети внутренне перемещенных лиц. По ее словам, в Украине насчитывается почти 900 тысяч детей-ВПЛ, которые потеряли дом, привычную среду и чувство безопасности.

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«Как врач все чаще вижу последствия такого опыта: нарушения сна, тревожные состояния, головную боль, хроническую усталость, трудности с концентрацией внимания. Все это является проявлениями длительного стресса. Именно поэтому дети-переселенцы нуждаются в особом внимании к их психическому и физическому здоровью», – подчеркивает Ольга Голубовская.

Она обращает внимание на то, что после вынужденного переезда многие семьи сосредоточены на поиске жилья, работы и решении бытовых проблем, из-за чего профилактические осмотры и консультации врачей часто откладываются. В результате проблемы со здоровьем могут накапливаться годами.

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Отдельно врач поднимает проблему нормализации войны в детском восприятии. Для многих украинских детей воздушные тревоги, укрытия и новости с фронта уже стали привычным фоном повседневной жизни.

«Мы пока не можем полностью оценинить последствия того, что целое поколение украинских детей растет в условиях длительного военного стресса. Но уже сейчас очевидно, что после завершения войны страна столкнется не только с вопросами восстановления инфраструктуры, но и с необходимостью долговременной психологической и социальной реабилитации детей», – пишет врач.

По словам Голубовской, несмотря на наличие отдельных программ поддержки психического здоровья, в Украине до сих пор не сформирован единый комплексный подход к помощи детям, живущим в условиях войны. По ее убеждению, от того, какими вырастут нынешние украинские дети – физически, психологически и социально, – в значительной степени будет зависеть будущее украинского общества.

Напомним, более миллиона украинских детей находятся за границей из-за полномасштабной войны, которую развязала россия против Украины в 2022 году. Стало известно, где маленьких украинцев больше всего.

Также мы сообщали, что в Украине более 200 тысяч детей учатся онлайн. Преимущественно это ученики из прифронтовых регионов.

Тем временем Европейский Союз составил санкционный список против российских граждан, причастных к похищению и депортации украинских детей.

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