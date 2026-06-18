В рф официально признали депортацию 744 тысячи украинских детей с ВОТ – омбудсмен

Российские власти в собственных официальных документах признали депортацию 744 тысячи украинских детей с временно оккупированных территорий. На данный момент верифицировано почти 19,5 тысяч детей и установлено их местонахождение.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью «АрміяFM».

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф Сколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

Омбудсмен, со ссылкой на данные его российской коллеги Марии Львовой-Беловой, заявил, что на территориях, которые сейчас находятся под контролем российских оккупационных войск, проживали 1,6 млн детей.

«Следующая цифра – 744 тысячи украинских детей. Это цифра, которую россияне официально зафиксировали в своих отчетах», – проинформировал Лубинец.

Согласно его словам, российская уполномоченная по правам ребенка, получившая ордер на арест от Международного уголовного суда, официально указала именно такое количество детей, вывезенных с оккупированных территорий Украины в рф.

Как отмечается, на данный момент 19 546 украинских детей верифицировали органы власти и разведка Украины. Чиновникам удалось установить, где именно находятся депортированные дети и что с ними происходит.

Лубинец отметил, что часть из этих детей россияне уже официально «усыновили», в частности, сама Львова-Белова «усыновила» украинского мальчика Филиппа из Мариуполя, и сейчас он считается гражданином рф.

Кроме него, как уточнил омбудсмен, маленькую украинскую девочку Маргариту депортировали, когда ей было 10 месяцев. Ее «усыновил» депутат Госдумы рф Сергей Миронов. Ей изменили имя, отчество, фамилию, дату и место рождения. Сейчас она записана как Марина Миронова, которая якобы родилась в Московской области.

«При этом у нее есть родной брат и родная сестра в Украине. Мы неоднократно предлагали провести ДНК-тест для ее возвращения. Таких случаев очень много», – заметил он.

В то же время Лубинец напомнил, что по состоянию на 17 июня Украине удалось вернуть уже 2274 ребенка, похищенных россиянами.

Как известно, Украина собирает доказательства принудительной депортации россиянами украинских детей, которые потенциально можно использовать для обвинения рф в геноциде в Международном суде ООН.

Напомним, в новом отчете Yale Humanitarian Research Lab заявили, что российские энергетические гиганты «Газпром» и «Роснефть» принимали активное участие в депортации и «перевоспитании» украинских детей, насильно вывезенных с оккупированных территорий.

Стоит отметить, в апреле президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года в Украину удалось вернуть 150 детей, которых россия незаконно вывезла с оккупированных территорий.

Ранее Зеленский сообщал, что украинская сторона установила около 400 мест на территории россии, где находятся незаконно вывезенные из Украины дети.

Также недавно президент называл количество детей, погибших из-за российской агрессии за время вторжения в Украину.

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