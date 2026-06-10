Еще одна страна Европы присоединилась к коалиции за возвращение украинских детей

Босния и Герцеговина официально станет еще одним участником Международной коалиции за возвращение украинских детей, похищенных россией. Европейская страна станет уже 50-й участницей инициативы.
Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.
«Благодарен Боснии и Герцеговине за подтверждение намерения присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей. Это увеличит общее количество участников Коалиции до 50», – написал Сибига.
Министр подчеркнул, что такое решение является «важным шагом», свидетельствующим о приверженности государства защите прав детей, соблюдении норм международного права и поддержке усилий Украины, направленных на возвращение домой каждого депортированного россиянами украинского ребенка.
Отдельно Сибига подчеркнул, что новый член коалиции усиливает «коллективную способность к решительным действиям».
«Украина совместно с партнерами будет продолжать активную работу, направленную на привлечение к ответственности всех лиц, причастных к незаконной депортации, принудительному усыновлению и милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях и в рф», – добавил Сибига.
Напомним, Украина и Канада создали коалицию по возвращению украинских детей еще в феврале 2024 года.
Как известно, Украина собирает доказательства принудительной депортации россиянами украинских детей, которые потенциально можно использовать для обвинения рф в геноциде в Международном суде ООН.
Стоит отметить, в апреле президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года в Украину удалось вернуть 150 детей, которых россия незаконно вывезла с оккупированных территорий.
Ранее Зеленский сообщал, что украинская сторона установила около 400 мест на территории россии, где находятся незаконно вывезенные из Украины дети.
Также недавно президент называл количество детей, погибших из-за российской агрессии за время вторжения в Украину.
Кроме этого, «Слово и дело» писало, какие институты уже созданы для наказания рф и какие планируют создать в будущем.
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