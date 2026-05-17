В КНДР возмутились санкциями из-за депортации украинских детей россией

Центральное информационное агентство Северной Кореи раскритиковало санкции Великобритании против лагеря «Сонгдовон», который подозревают в причастности к депортации украинских детей.

Об этом сообщает Euronews.

11 мая 2026, 14:32 Британия расширила санкции против рф за похищение украинских детей и пропаганду Великобритания ввела новые санкции против россии из-за принудительной депортации украинских детей, а также информационных операций и вмешательства в политические процессы других стран.

В КНДР назвали британские санкции «заговорщическими шагами для демонизации россии» и «политически мотивированной провокацией».

11 мая Великобритания ввела санкции против 85 россиян, из которых 29, по данным Лондона, причастны к принудительной депортации, милитаризации и идеологическому воздействию на украинских детей.

Также санкции ввели против северокорейского лагеря «Сонгдовон».

Британские власти заявили, что лагерь может быть связан с поддержкой российских программ принудительной депортации и «перевоспитания» украинских детей.

В Пхеньяне в ответ заявили, что лагерь якобы создан для «образования и развития детей» и популяризации политической системы КНДР среди молодежи.

По данным платформы Bring Kids Back, с начала полномасштабной войны россия депортировала более 20 тысяч украинских детей.

Напомним, 11 мая Европейский Союз ввел санкции против 23 физических и юридических лиц за незаконную принудительную депортацию и похищение украинских детей.

