Италия не отдает Украине эвакуированных детей: Лубинец сравнил это с действиями рф

Власти Италии отказываются сотрудничать с Украиной по вопросу возвращения десятков украинских детей, которых в начале полномасштабного вторжения временно эвакуировали в Неаполь.

Об этом говорится в материале CNN.

4 июня 2026, 12:12 Психологическая и социальная реабилитация детей после войны будет длительной – врач Украина должна готовиться к долговременной реабилитации детей войны, поскольку самые тяжелые последствия войны для детей остаются незамеченными, а в стране до сих пор нет комплексного подхода к помощи нашим детям. Такое мнение высказала профессор, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Издание рассказало историю сотрудницы детского дома в Сумах Любови Рудики. После начала полномасштабного вторжения с ней связалась благотворительная организация, которая ранее организовывала детские праздники, и предложила вывезти детей в Италию. Летом 2022 года Рудика вместе с 25 детьми отправилась в Неаполь.

«Я думала, что это будет как летний лагерь: дети проведут некоторое время в Италии, а потом вернутся. Но затем, примерно через три недели, возможно, через месяц, детям начали назначать итальянских опекунов», – сказала она.

По украинскому законодательству Рудика была законной опекуншей этих детей, однако итальянские власти не признавали ее в таком статусе. В Италии детей рассматривали как несовершеннолетних без сопровождения, предоставляли им статус беженцев и назначали новых опекунов.

CNN объясняет, что такие меры связаны с итальянским законодательством, которое усилили на фоне европейского миграционного кризиса. Оно запрещает вывозить из Италии детей без сопровождения.

Итальянская юристка Роза Эмануэла Ло Фаро рассказала CNN, что украинским детям запрещали общаться со всеми, кроме итальянских опекунов. По ее словам, некоторые приемные семьи, которые хотят усыновить детей, давят на власти, чтобы оставить их в Италии.

«Они утверждают, что им здесь лучше, что они здесь хорошо справляются, и что если они вернутся в Украину, у них вместо этого будет война», – сказала юристка.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии CNN заявил, что Италия отказывается сотрудничать с украинской стороной и не дает проверить, как живут дети.

«Мы продолжаем направлять официальные запросы, и представители Италии говорят нам, что судебная система полностью независима и что они не могут повлиять на это решение. Но я требую, чтобы они вмешались», – сказал Лубинец.

Он сравнил ситуацию в Италии со случаями депортации украинских детей в россию.

«Позиция Италии, по сути, ничем не отличается от позиции российской стороны. Они забрали наших детей и отказывают нам в доступе к ним», – заявил омбудсмен.

CNN также описало историю мальчика по имени Саша. Когда ему было 10 лет, суд забрал его и двух сестер у родителей из-за сложной бытовой ситуации, однако не лишил их родительских прав. Дети жили в детском доме в Сумах, откуда в 2022 году вместе с Любовью Рудикой уехали в Италию.

Позже двум сестрам Саши разрешили вернуться в Украину, но в отношении самого мальчика итальянские суды в апреле одобрили усыновление семьей, которая воспитывала его с 2022 года. Его мать Наталья заявила CNN, что хочет вернуть сына домой, но ему не позволяют с ней говорить.

«Я отправила ему поздравление с днем рождения, но они вообще не позволят ему говорить ни с кем – ни со мной, ни с сестрами, ни с кем», – сказала мать мальчика.

Напомним, более миллиона украинских детей находятся за границей из-за полномасштабной войны, которую россия развязала против Украины в 2022 году. Стало известно, где маленьких украинцев больше всего.

Также мы сообщали, что в Украине более 200 тысяч детей учатся онлайн. В основном это ученики из прифронтовых регионов.

Тем временем Европейский Союз составил санкционный список против российских граждан, причастных к похищению и депортации украинских детей.

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