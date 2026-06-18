Фон дер Ляйен заявила о планах ограничить прием украинцев призывного возраста в ЕС

Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ограничить действие упрощенных правил приема украинских беженцев в Европейский союз. Речь идет, в частности, о возможном усложнении въезда для мужчин призывного возраста.

Об этом стало известно из письма фон дер Ляйен к лидерам стран ЕС накануне саммита Евросоюза, передает Spiegel.

28 апреля 2026, 16:31 Возможные выплаты украинским беженцам в странах Европы в 2026 году Помощь украинским беженцам в разных странах мира. Размер выплат – на инфографике Слово и дело.

Согласно письму, Еврокомиссия предложит продлить временную защиту для украинцев, которые выехали из-за российской агрессии, однако ограничить ее действие так, чтобы это «не подрывало способность Украины к самозащите».

В издании отмечают, что такое заявление может свидетельствовать о намерении ограничить прием именно военнообязанных мужчин из Украины. В то же время фон дер Ляйен не сообщила деталей будущего предложения.

Как известно, сейчас украинцы в ЕС находятся под действием так называемой Директивы о временной защите, которая позволяет получать убежище без индивидуального рассмотрения заявлений. Этот механизм действует до 4 марта 2027 года. По данным ЕС, им уже воспользовались более 4,3 миллиона украинцев.

Ранее на встрече министров внутренних дел стран ЕС в июне Германия и ряд других государств поддержали идею усложнить прием украинских мужчин призывного возраста. В частности, обсуждалась возможность исключить мужчин в возрасте от 23 до 60 лет из действия упрощенных правил.

Отдельные страны ЕС также уже начали сокращать социальные выплаты для украинских беженцев. В Польше с марта уменьшили часть выплат, а в Германии вновь прибывшие украинцы с апреля 2025 года получают помощь по более низким ставкам в соответствии с законодательством о помощи лицам, ищущим убежище.

Напомним, ранее мы сообщали, что страны-члены Европейского союза достигли согласия относительно необходимости продления статуса временной защиты для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако Брюссель хочет изменить некоторые правила для вновь прибывших граждан.

Как выяснилось, ЕС рассматривает исключение военнообязанных украинцев из расширенной программы защиты. СМИ сообщили, что эту идею поддерживает, в частности, власти Польши.

Недавно сообщалось, что члены Евросоюза поддерживают позицию Украины относительно продления временной защиты для граждан в 2028 году, однако обсуждают исключение украинских мужчин мобилизационного возраста из-под действия директивы.

А министры внутренних дел ЕС начали обсуждение вопроса пересмотра правил предоставления убежища украинским гражданам. Глава МВД Австрии Герхард Карнер заявил, что необходимо отменить защиту для вновь прибывших украинских мужчин призывного возраста с весны 2027 года.

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