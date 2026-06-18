США разрешили истечь сроку действия исключений из санкций против российской нефти

США не продлили действие исключения из санкций в отношении российской морской нефти, срок которого истек в полночь 17 июня.

Об этом Reuters.

13 апреля 2026, 16:51 Главные покупатели российской нефти в мире: распределение за годы большой войны Крупнейшими импортерами нефти рф остаются Китай и Индия. В первую пятерку покупателей за все годы большой войны в Украине также вошли ЕС, Турция и Бразилия. Подробнее – на инфографике.

Исключение, которое позволяло отдельным странам покупать российскую нефть, должны были продлить 17 июня, однако этого не произошло. Поэтому санкции пока восстановлены.

Президент США Дональд Трамп воздержался от четкого ответа относительно возможного восстановления санкций.

«Мы это рассматриваем. Смотрим, как дальше будет снижаться цена на нефть», – заявил он во время саммита G7 во Франции.

По словам Трампа, рынок энергоносителей сейчас демонстрирует падение цен, что может повлиять на дальнейшие решения Вашингтона.

Как известно, ранее американская администрация ввела ограничения против ключевых российских нефтяных компаний, в частности Rosneft и Lukoil, пытаясь сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов.

Однако теперь, после достижения договоренностей между США и Ираном, ожидается постепенное возобновление поставок нефти с Ближнего Востока, что может изменить баланс на мировом рынке. По оценкам экспертов, полная нормализация поставок может занять несколько месяцев.

Стоит отметить, что в прошлый раз в Минфине США также сначала сообщили, что не будут продлевать разрешение, однако через несколько дней послабления вернули.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может восстановить все санкции против российского нефтяного сектора после заключения мирного соглашения с Ираном.

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