США разрешили истечь сроку действия исключений из санкций против российской нефти

Мир
Читати українською
Министерство финансов США не продлило исключение из санкций в отношении российской нефти, что может открыть путь к их повторному введению. Официального подтверждения изменений политики пока нет.
фото: Getty Images

США не продлили действие исключения из санкций в отношении российской морской нефти, срок которого истек в полночь 17 июня.

Об этом Reuters.

Главные покупатели российской нефти в мире: распределение за годы большой войныКрупнейшими импортерами нефти рф остаются Китай и Индия. В первую пятерку покупателей за все годы большой войны в Украине также вошли ЕС, Турция и Бразилия. Подробнее – на инфографике.

Исключение, которое позволяло отдельным странам покупать российскую нефть, должны были продлить 17 июня, однако этого не произошло. Поэтому санкции пока восстановлены.

Президент США Дональд Трамп воздержался от четкого ответа относительно возможного восстановления санкций.

«Мы это рассматриваем. Смотрим, как дальше будет снижаться цена на нефть», – заявил он во время саммита G7 во Франции.

По словам Трампа, рынок энергоносителей сейчас демонстрирует падение цен, что может повлиять на дальнейшие решения Вашингтона.

Как известно, ранее американская администрация ввела ограничения против ключевых российских нефтяных компаний, в частности Rosneft и Lukoil, пытаясь сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов.

Однако теперь, после достижения договоренностей между США и Ираном, ожидается постепенное возобновление поставок нефти с Ближнего Востока, что может изменить баланс на мировом рынке. По оценкам экспертов, полная нормализация поставок может занять несколько месяцев.

Стоит отметить, что в прошлый раз в Минфине США также сначала сообщили, что не будут продлевать разрешение, однако через несколько дней послабления вернули.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может восстановить все санкции против российского нефтяного сектора после заключения мирного соглашения с Ираном.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
США Санкции против России Санкции Нефть
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Трамп попросит оборонные компании США производить оружие по лицензии в Европе и Украине – СМИ
США разрешили истечь сроку действия исключений из санкций против российской нефти
В Литве правительство планирует уйти в отставку на следующей неделе
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны
Дроны массово атаковали железнодорожный мост в оккупированном Крыму
Выплаты ВПЛ в июле: кому нужно подать документы до конца июня
Зеленский сообщил о разговоре с Трампом и Макроном, который «может многое изменить»
Минобороны разрабатывает механизм рекрутинга иностранцев в ВСУ: Федоров раскрыл детали
итогиСтраны G7 согласовали новую помощь Украине, а САП хочет конфисковать активы вице-премьера Кулебы. Главное за день
Удар рф по Киево-Печерской лавре: в Успенском соборе начали перекрывать поврежденную кровлю
Больше новостей