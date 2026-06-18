В Украину вернули тела еще более 500 погибших военных

Национальная безопасность
Читати українською
В Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули тела 522 погибших граждан и, в частности, военных. Идентификацию тел будут проводить следственные и экспертные учреждения.
t.me/Koord_shtab

В четверг, 18 июня, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 522 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Репатриация погибших: сколько тел павших защитников вернула Украина за годы большой войныС марта 2025 года резко возросло количество тел павших воинов, которых возвращают в Украину. Сколько тел погибших бойцов вернула Украина за годы российского вторжения – на инфографике.

Как говорится в сообщении, следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями проведут все необходимые процедуры для идентификации репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия были реализованы в рамках совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

«Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста», – добавили в публикации.

Как известно, прошлый обмен телами погибших военнослужащих состоялся еще 16 мая.

Напомним, перед этим, 15 мая, состоялся первый этап обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» между Украиной и россией. Домой вернулись 205 защитников. Сообщалось, что среди них много травмированных и с тяжелыми психологическими последствиями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Репатриация тел Военные Война с Россией Война в Украине Обмен телами погибших Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Нацбанк в третий раз решил оставить учетную ставку неизменной
Танкеры Саудовской Аравии прошли через Ормузский пролив после соглашения США и Ирана – СМИ
Расходы США на войну в Иране превысили 110 миллиардов долларов – СМИ
Подозреваемой депутатке Киевсовета Марченко снова продлили обязанности
Швеция выделила еще более $100 млн на инициативу PURL
В Украину вернули тела еще более 500 погибших военных
инфографикаЛучшие для урожаев: какие области Украины имеют самые плодородные почвы
Скандальному экс-главе ОАСК Вовку отказали в восстановлении на должности судьи
СБУ перехватила документ, опровергающий обстрел Украиной автобуса с детьми в Брянской области
В Днепре в результате удара рф погиб мужчина, количество раненых стремительно возросло
Больше новостей