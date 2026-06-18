СБУ перехватила документ, опровергающий обстрел Украиной автобуса с детьми в Брянской области

Служба безопасности Украины перехватила российский документ, который опровергает удар украинских дронов по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, в ходе контрразведывательных мероприятий была перехвачена информационная справка от мониторингового центра «Государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный регион», где указано, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских беспилотников.

«Соответствующий документ был получен в ходе контрразведывательных мероприятий СБУ. В сводке отмечается, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских БПЛА», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в перехваченной справке сообщается, что:

так называемый «РС ОШ ЕНЦ» (Региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра) не фиксировал БПЛА в районе инцидента;

наличие дронов в воздушном пространстве не подтвердил также дежурный по радиолокационному батальону в российском населенном пункте Супонево;

кроме этого, дежурный 32-й дивизии российских войск не подтвердил полеты беспилотных аппаратов в соответствующее время.

В СБУ подчеркнули, что имеют основания считать, что удар по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области является спецоперацией именно спецслужб россии.

Вместе с тем, в украинском ведомстве в очередной раз подчеркнули, что Украина и все Силы безопасности и обороны неуклонно соблюдают законы и обычаи войны и работают исключительно по законным военным целям.

«Ранее страна-агрессор неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, совершенных представителями рф. Подобные случаи российские власти используют для проведения собственных ИПСО и давления на Украину на международной арене», – говорится в заявлении.

Как известно, ранее власти Брянской области рф заявили об атаке беспилотника на автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Беларуси. После этого МИД Беларуси осудил инцидент и попросил у Украины объяснений касательно обстоятельств происшествия.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что заявления российской стороны об атаке якобы украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности.

Напомним, до этого сообщалось, что Росатом обвинил Украину в атаке на ЗАЭС. В ВСУ назвали это заявление очередной провокацией.

А перед этим Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергли российскую дезинформацию о якобы расследовании в отношении супруги президента Елены Зеленской и «подготовке» ее ареста.

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