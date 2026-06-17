Россияне заявили об обстреле автобуса с детьми в Брянской области: реакция Генштаба ВСУ

Заявления российской стороны об атаке якобы украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Речь идет об инциденте, который произошел утром 17 июня. В Генштабе заявили, что в указанный российской стороной период Силы обороны Украины не применяли беспилотников по целям на территории Брянской области.

Там также отметили, что россия все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений в адрес Киева на фоне неудач на фронте и значительных потерь.

«Вооруженные Силы Украины наносят поражение исключительно законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения», – указано в заявлении.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что история с якобы атакой на автобус с белорусскими детьми имеет все признаки скоординированной информационной операции.

По его словам, российская сторона прибегла к этой провокации после того, как не получила желаемую поддержку своей агрессивной риторики со стороны белорусского общества.

Ранее власти Брянской области заявили об атаке беспилотника на автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Беларуси. После этого МИД Беларуси осудил инцидент и потребовал от Украины объяснений по поводу обстоятельств происшествия.

Напомним, до этого сообщалось, что Росатом обвинил Украину в атаке на ЗАЭС. В ВСУ назвали это заявление очередной провокацией.

А до этого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергли российскую дезинформацию о якобы расследовании в отношении супруги президента Елены Зеленской и «подготовке» ее ареста.

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