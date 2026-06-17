Россияне заявили об обстреле автобуса с детьми в Брянской области: реакция Генштаба ВСУ

Национальная безопасность
Читати українською
Заявления российской стороны об атаке якобы украинского БПЛА на автобус с детьми в Брянской области не соответствуют действительности.
Фото: t.me/E_V_Kovalchuk

Заявления российской стороны об атаке якобы украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Речь идет об инциденте, который произошел утром 17 июня. В Генштабе заявили, что в указанный российской стороной период Силы обороны Украины не применяли беспилотников по целям на территории Брянской области.

Там также отметили, что россия все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений в адрес Киева на фоне неудач на фронте и значительных потерь.

«Вооруженные Силы Украины наносят поражение исключительно законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения», – указано в заявлении.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что история с якобы атакой на автобус с белорусскими детьми имеет все признаки скоординированной информационной операции.

По его словам, российская сторона прибегла к этой провокации после того, как не получила желаемую поддержку своей агрессивной риторики со стороны белорусского общества.

Ранее власти Брянской области заявили об атаке беспилотника на автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Беларуси. После этого МИД Беларуси осудил инцидент и потребовал от Украины объяснений по поводу обстоятельств происшествия.

Напомним, до этого сообщалось, что Росатом обвинил Украину в атаке на ЗАЭС. В ВСУ назвали это заявление очередной провокацией.

А до этого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергли российскую дезинформацию о якобы расследовании в отношении супруги президента Елены Зеленской и «подготовке» ее ареста.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дети Генштаб Вторжение России Обстрел Война в Украине Брянская область
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Парламент Финляндии поддержал отмену запрета на ядерное оружие
Россияне заявили об обстреле автобуса с детьми в Брянской области: реакция Генштаба ВСУ
«Вместе мы обеспечим вас»: Рютте пообещал Украине больше ракет для Patriot
инфографикаСтавка на мир: как менялись шансы на соглашение между Украиной и рф на Polymarket
Отмена санкций и разморозка активов: СМИ обнародовали проект соглашения между США и Ираном
Верховный суд не остановил исполнение приговора сумскому судье
Болгария блокирует новый пакет санкций ЕС против россии из-за патриарха Кирилла – СМИ
ВСУ поразили мосты в Крым и танкер «теневого флота» россии в Черном море
Летний лагерь или поездка детей во время каникул: что нужно знать родителям
Апелляционная палата пересмотрит повторное закрытие дела нардепа Дубневича
Больше новостей