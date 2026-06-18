Бельгия в этом году передаст Украине семь истребителей F-16

Бельгия планирует передать Украине семь истребителей F-16 до конца этого года.

Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен перед началом встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, передает «Радио Свобода».

11 июня 2025, 15:44 Сколько F-16 уже в Украине и сколько еще поставят: полный список Украина уже получила по меньшей мере 42 истребителя F-16, еще минимум 45 – на подходе. Подробности о поставках самолетов – на инфографике.

По словам Франкена, четыре самолета передадут для использования в качестве запчастей, а еще три будут задействованы для выполнения боевых задач в украинском небе.

«В этом году мы поможем, передав семь F-16. Четыре – на запчасти, три – для работы в небе Украины, чтобы защищать Украину от российской агрессии и дронов «Шахед», – отметил бельгийский министр.

Он подчеркнул, что истребители F-16 эффективны не только в борьбе с беспилотниками, но и для перехвата крылатых ракет и других воздушных угроз. Также Франкен сообщил, что намерен предложить бельгийскому правительству передать Украине все истребители F-16, которые находятся на вооружении страны, в ближайшие годы.

В то же время сроки передачи будут зависеть от получения Бельгией новых американских истребителей F-35. Министр объяснил, что страна сначала должна обеспечить собственную противовоздушную оборону и выполнение своих обязательств в рамках ядерной доктрины НАТО.

«Мы должны получить F-35 до того, как сможем передать F-16, поскольку должны обеспечивать собственную противовоздушную оборону и выполнять роль Бельгии в ядерной доктрине НАТО. Поэтому сначала мы должны получить F-35, а уже потом можем передавать F-16», – пояснил он.

Франкен также добавил, что в течение дня планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Напомним, в апреле сообщалось, что в течение этого года Украина получит по 1 млрд евро оборонной помощи от Бельгии и от Испании. В частности, Киев получит также дополнительные истребители F-16.

Ранее мы рассказывали, на вооружении каких стран есть истребители F-16. Отдельно на нашей инфографике – характеристики самолетов F-16, Mirage 2000-5 и Gripen.

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