Нидерланды выделят 500 млн евро для Украины: на что направят

Национальная безопасность
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Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Средства направят на закупку дронов и средств ПВО.
Фото: ANP

Правительство Нидерландов предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро. Средства направят на закупку дронов и средств ПВО.

Об этом заявила министр обороны страны Дилан Ешильгоз-Зегериус во время визита главы украинского оборонного ведомства Михаила Федорова в Нидерланды, сообщает портал NOS.

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По ее словам, половину суммы направят на закупку беспилотников у нидерландской оборонной промышленности. Другие 250 млн евро будут использованы для приобретения вооружения у США, в том числе ракет к системам Patriot и истребителям F-16.

Средства на этот пакет уже были зарезервированы в рамках ранее утвержденной программы военной поддержки Украины.

Напомним, накануне Нидерланды передали еще один противоминный корабль Военно-Морским Силам ВС Украины в рамках Коалиции морских возможностей.

Также известно, что Украина и Франция запускают совместное производство БПЛА, ракетных и систем противовоздушной обороны по грантовой программе Brave France.

А до этого сообщалось, что Украина впервые изготовит несколько тысяч ударных дронов в Норвегии.

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