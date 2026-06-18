Усиление ПВО, Patriot и антибаллистическая система: Зеленский анонсировал новое заседание «Рамштайна»

Во время нового заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» ключевыми темами станут усиление противовоздушной обороны, поставки систем Patriot и создание европейской антибаллистической системы.

Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.

18 июня 2026, 10:14 Рютте подтвердил участие Зеленского в заседании в формате «Рамштайн» и раскрыл подробности встречи Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, и заявил, что это очень важно.

По словам главы государства, подготовка к встрече началась ещё накануне во время переговоров с генеральным секретарём НАТО и министром обороны Германии. Зеленский поблагодарил Берлин и других партнёров за подготовку решений по укреплению украинской ПВО.

Зеленский отметил, что на данный момент около 9–11 стран готовы поддержать новые пакеты помощи в сфере противовоздушной обороны. Украина рассчитывает получить существенную поддержку от партнёров для усиления защиты неба.

Отдельное внимание во время встречи уделят созданию европейской антибаллистической системы, инициатором которой выступила Украина.

«Сегодня у нас должно быть очень важное событие, когда немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нужно нам, а мы поделимся тем, что нужно им, чтобы сделать первый шаг к будущей антибаллистической системе», – сказал Зеленский.

Кроме того, президент напомнил о предстоящем заседании Европейского совета и поблагодарил страны ЕС за открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что Киев стремится в ближайшие недели или месяцы открыть и остальные пять кластеров.

Напомним, накануне генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое состоится сегодня днём в Брюсселе.

Также ранее Рютте пообещал Украине больше ракет для Patriot. Он заявил, что Киев получит необходимую военную технику и оборудование от европейских государств и Соединённых Штатов, чтобы иметь возможность продолжать борьбу против рф.

Ранее СМИ писали, что Украина планирует обратиться к союзникам с просьбой о дополнительной военной помощи на $20 млрд, которые должны пойти на усиление ударных возможностей, противовоздушную оборону и закупку вооружений.

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