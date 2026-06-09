Германия выделит дополнительные €300 млн на закупку боеприпасов для Украины

Германия выделит 300 миллионов евро в рамках чешской инициативы по обеспечению боеприпасами бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает издание Novinky, цитируя слова руководителя Минобороны Германии Бориса Писториуса по итогам переговоров с чешским министром Яромиром Зуной.

15 февраля 2026, 16:21 Большинство чехов поддержали продолжение снарядной инициативы для Украины – опрос 62 процента чехов поддерживают продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины, 36 процентов выступают против.

Как отмечается, по итогам встречи Писториус заявил, что Берлин пополняет чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины на 300 миллионов евро.

Согласно его словам, выделенной суммы хватит для закупки около 50 тысяч единиц боеприпасов. Он назвал чешскую инициативу важным инструментом поддержки Украины и поблагодарил правительство Чехии за продолжение программы.

Писториус отметил, что на данный момент Германия является крупнейшим иностранным донором «боеприпасной инициативы», в частности, в прошлом году страна направила на нее в общей сложности один миллиард евро.

При этом министр обороны Чехии Зуна после встречи с Писториусом отметил ведущую роль Берлина в укреплении европейской безопасности.

«Германия играет важную роль как поставщик военной техники и боеприпасов, и вместе с нашей оборонной промышленностью она значительно способствует безопасности Европы», – заявил он.

Как известно, по состоянию на февраль чешская инициатива по поставке боеприпасов для Украины обеспечила финансирование около 880 тысяч единиц снарядов с начала года]

Напомним, ранее сообщалось, что чешская инициатива по поставке артиллерийских боеприпасов Украине столкнулась с дефицитом финансирования. Из необходимых 5,06 миллиарда евро на данный момент удалось привлечь лишь 1,4 миллиарда.

В прошлом году Чехия обещала передать Украине 1,8 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов. Бывший премьер-министр страны Петр Фиала заявлял, что по состоянию на 12 декабря им удалось выполнить эту цель.

Кроме этого, недавно президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна стала одним из лидеров НАТО по производству боеприпасов и поэтому Братислава планирует и в дальнейшем увеличивать поставки вооружения и снарядов Украине.

Стоит отметить, что словацкие компании остаются важными поставщиками 155-мм боеприпасов, САУ Zuzana 2 и систем обнаружения для западных партнеров.

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