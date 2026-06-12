ВАКС частично конфисковал активы экс-начальника отдела УСР полиции Киева

Высший антикоррупционный суд частично конфисковал активы бывшего начальника пятого отдела по борьбе с организованными группами с признаками коррупции, старшего следователя в особо важных делах управления стратегических расследований в городе Киеве Национальной полиции Ивана Карабицы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но не называет фамилии полицейского.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Карабице. Как известно, прокурор САП подал иск к начальнику отдела УСР Нацполиции в Киеве Карабице, его жене Елене и двоюродному брату Александру Песляку. По данным прокурора, Карабиц и указанные лица приобрели в собственность Volkswagen Passat 2021 выпуска (1,35 млн грн); Volkswagen Touareg 2022 выпуска (2,92 млн грн); автомобиль BMW 330I 2022 года выпуска (1,75 млн грн) и 1,27 млн ​​грн средств. Однако доходов и соответствующих сохранностей для приобретения указанных активов они не имели.

«11 июня 2026 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, которые в период 2021–2023 годов приобрел на то время начальник отдела УСР в городе Киеве ДСР НПУ и зарегистрировал на праве собственности за собой и членами своей семьи, и их взыскания в доход государства. Речь идет о: части наличных сбережений на сумму 541 506 грн; автомобиле VOLKSWAGEN PASSAT 2021 года выпуска стоимостью 1 350 000 грн (взимание стоимости); доходе, полученном от продажи автомобиля VOLKSWAGEN PASSAT в размере 150 000 грн; автомобиле VOLKSWAGEN TOUAREG 2022 года выпуска, стоимостью 2 923 674 грн (взимание стоимости); автомобиле BMW 330I 2022 года выпуска стоимостью 1 750 000 грн», – информирует САП.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Напомним, САП подала иск о конфискации части стоимости квартиры тещи министра агрополитики Виталя Коваля. Речь шла о жилье в одном из киевских ЖК площадью 170,1 квадратных метра, в котором проживал министр вместе с семьей, хотя ее владельцем была его теща. Анализом доходов и расходов родственницы Коваля установлена ​​частичная невозможность приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов. Выдвинутая ею версия о получении займа на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута полученными доказательствами.

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