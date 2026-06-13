В Славянске возросло количество раненых в результате авиаудара, среди них есть ребенок

В Славянске количество раненых в результате российского авиаудара возросло до шести человек, среди которых есть ребенок.
Об этом сообщает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Согласно его словам, по состоянию на 15:00 известно как минимум о шести раненых в результате удара по центральной части города.
«Среди пострадавших – 9-летний мальчик. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь», – проинформировал Филашкин.
Отмечается, что повреждены 24 многоэтажки и 3 автомобиля. На месте работают все ответственные службы. Продолжается ликвидация последствий обстрела.
«Россияне воюют с гражданскими, детьми, жилыми домами и мирными городами. Это не случайность и не «ошибка» – это сознательный террор», – подчеркнул начальник ОВА.
При этом начальник ГВА Вадим Лях уточнил, что две раненые женщины были госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.
Как известно, сегодня, 13 июня, российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска Донецкой области. Ранее сообщалось о трех раненых.
Напомним, в ночь на субботу, 13 июня, российские войска осуществили атаку беспилотниками по территории Украины. Всего противник применил 118 ударных и имитационных дронов разных типов.
Также сообщалось, что войска рф нанесли серию ударов по Днепропетровской области, применив КАБы и беспилотники. Повреждены дома, магазины и инфраструктура, есть пострадавшие.
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