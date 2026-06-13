В Славянске возросло количество раненых в результате авиаудара, среди них есть ребенок

Общество
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Россияне ударили авиабомбами по Славянску в Донецкой области, ранив по меньшей мере шестерых гражданских, в том числе – 9-летнего ребенка.
t.me/VadymFilashkin

В Славянске количество раненых в результате российского авиаудара возросло до шести человек, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россияне ударили авиабомбами по жилому району Славянска, ранены гражданскиеРоссийские войска в понедельник, 8 июня, сбросили три авиабомба на Славянск, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения.

Согласно его словам, по состоянию на 15:00 известно как минимум о шести раненых в результате удара по центральной части города.

«Среди пострадавших – 9-летний мальчик. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь», – проинформировал Филашкин.

Отмечается, что повреждены 24 многоэтажки и 3 автомобиля. На месте работают все ответственные службы. Продолжается ликвидация последствий обстрела.

«Россияне воюют с гражданскими, детьми, жилыми домами и мирными городами. Это не случайность и не «ошибка» – это сознательный террор», – подчеркнул начальник ОВА.

При этом начальник ГВА Вадим Лях уточнил, что две раненые женщины были госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Как известно, сегодня, 13 июня, российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска Донецкой области. Ранее сообщалось о трех раненых.

Напомним, в ночь на субботу, 13 июня, российские войска осуществили атаку беспилотниками по территории Украины. Всего противник применил 118 ударных и имитационных дронов разных типов.

Также сообщалось, что войска рф нанесли серию ударов по Днепропетровской области, применив КАБы и беспилотники. Повреждены дома, магазины и инфраструктура, есть пострадавшие.

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