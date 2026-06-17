Президентка Европейского парламента Роберта Метсола призвала провести проверку в отношении депутата ЕП от Люксембурга Фернана Картхайзера из-за его контактов с российскими чиновниками.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо Метсолы.

27 марта 2026, 09:57 ЕС планирует усилить режим секретности из-за риска утечки данных в россию – Politico ЕС планирует строгий контроль доступа к секретным документам, ограничения для электронных устройств и собственные защищённые цифровые платформы для сотрудников из-за опасений утечки конфиденциальной информации в россию.

Картхайзер, которого в прошлом году исключили из группы «Европейские консерваторы и реформисты» из-за предыдущей поездки в Москву, как минимум четыре раза проводил видеовстречи с представителями Госдумы рф. Также он дважды посещал россию после начала полномасштабной войны против Украины.

Последний визит депутата состоялся 3 июня — он принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который является одним из ключевых мероприятий с участием президента рф Владимира путина.

Метсола выразила обеспокоенность из-за совместного заявления Картхайзера и других депутатов Европарламента с представителями Госдумы, в котором стороны договорились «продолжать и углублять» сотрудничество. По словам президентки ЕП, такие заявления могут «искажать» позицию Европарламента.

Как известно, Европарламент официально приостановил контакты с российскими законодательными органами еще в 2014 году, а после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году российским чиновникам запретили доступ в учреждение.

Метсола подчеркнула, что депутаты должны соблюдать правила относительно «достоинства и репутации» Европарламента, а санкции против российских структур не могут обходиться через индивидуальные встречи отдельных депутатов.

Теперь консультативный комитет Европарламента по вопросам кодекса поведения должен оценить, нарушил ли Картхайзер правила, в частности относительно декларирования встреч с представителями третьих стран и поездок, оплаченных сторонними организациями. По результатам проверки президентка ЕП может ввести санкции, включая лишение ежедневных выплат или временное отстранение от парламентской деятельности.

Сам Картхайзер заявил, что удивлен позицией Метсолы и назвал ситуацию «странной и тревожной». Он заявил, что его контакты с российскими парламентариями были «открытым и прозрачным» неформальным диалогом, который продолжается с мая 2025 года, и подчеркнул, что «альтернативы диалогу» с россией нет.

Напомним, в мае СМИ писали о том, что евродепутат от Люксембурга Фернан Картейзер направлял письма с призывом к коллегам присоединиться к новой поездке в россию, в частности для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует усилить меры безопасности из-за риска утечки конфиденциальной информации в россию. Новые правила будут предусматривать строгий контроль доступа к секретным документам, ограничения для электронных устройств и собственные защищенные цифровые платформы для сотрудников ЕС.

Такие обсуждения начались после того, как стало известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто мог годами сливать информацию о ходе заседаний в ЕС в рф во время разговоров с Лавровым.

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