Кабмин увеличит кредитование предприятий оборонной промышленности и энергетики

Правительство дало поручение Министерству финансов и Минэкономики расширить программы кредитования для предприятий оборонного производства, энергетики и прифронтовых организаций.

Об этом 17 июня сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Телеграм-канале.

«Предприниматели нуждаются в более широком доступе к кредитному финансированию – для восстановления и развития производств, создания новых рабочих мест. Особенно это актуально для прифронтовых регионов», – прокомментировала Свириденко свое поручение.

7 мая 2026, 11:14 Как правительство Юлии Свириденко выполняет обязательства своей программы Правительство должно было выполнить 483 обещания до конца 2025 года, однако своевременно удалось выполнить менее половины обязательств. Подробнее о том, какие законы и решения гарантировали министры – в материале «Слово и дело».

По ее словам, Минфин и Минэкономики должны совместно подготовить изменения в Стратегию развития государственных банков, учитывая потребности бизнесов и предприятий во время войны.

Именно предприятия оборонной промышленности и энергетики должны получить приоритетные направления кредитования. Украине нужны конкретные решения для расширения финансирования этих организаций, а также предприятий, работающих в прифронтовых регионах, считает премьер.

«Отдельно поручила Минфину подготовить предложения по привлечению ресурсов государственного банковского сектора для поддержки НАК "Нафтогаз Украины" во время подготовки к следующему отопительному сезону», – добавила Свириденко.

Она подчеркнула: государственные банки должны активнее приобщаться к реализации государственных программ поддержки бизнеса, в частности рядом с зоной активных боевых действий.

«Важно, чтобы государственные банки активнее приобщались к реализации государственных программ поддержки бизнеса в прифронтовых регионах. Прежде всего в отраслях, которые обеспечивают нашу обороноспособность, энергетическую и экономическую устойчивость», – подчеркнула премьер.

Ранее в правительстве сообщили, что государство направит 67,8 миллиарда гривен на реализацию Планов устойчивости регионов. Дополнительно еще 9,6 миллиарда на эти цели предусмотрено в местных бюджетах.

Также премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что государственную помощь в рамках программы энергоподдержки малого бизнеса, которая действовала с конца января до конца мая, уже получили 43 тысячи физических лиц-предпринимателей.

Напомним, в апреле Кабмин запустил программу поддержки для предприятий, которые остановили работу из-за обстрелов рф.

Кроме того, правительство обновило программу микрогрантов «Власна справа», в рамках которой украинцы могут получить до 300 тысяч гривен на открытие бизнеса, а также увеличенные суммы финансирования для масштабирования действующих проектов.

Помимо этого, в мае Кабмин обещал усилить поддержку бизнеса в прифронтовых общинах.

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