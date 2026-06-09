Энергоподдержка для ФЛП: Свириденко рассказала, сколько предпринимателей получили помощь

Государственную помощь в рамках программы энергоподдержки малого бизнеса, которая действовала с конца января по конец мая, получили 43 тысячи физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

7 мая 2026, 11:14 Как правительство Юлии Свириденко выполняет обязательства своей программы Правительство должно было выполнить 483 обещания до конца 2025 года, однако своевременно удалось выполнить менее половины обязательств. Подробнее о том, какие законы и решения гарантировали министры – в материале «Слово и дело».

Общий объем выплат составил 438 миллионов гривен. По ее словам, более половины этих средств предприниматели направили на закупку горючего для генераторов.

Участие в программе могли принять ФЛП 2 и 3 группы единого налога, которые имеют по меньшей мере одного наемного работника, не имеют задолженности по уплате ЕСВ и осуществляют деятельность в социально важных сферах.

«Предприниматели получали от 7500 до 15000 грн на приобретение или ремонт генераторов, топливо и другие расходы, связанные с автономным питанием. Для многих небольших магазинов, питаний, аптек, производств и предприятий сферы услуг эта поддержка помогла избежать остановки работы, сохранить рабочие места и продолжить работать для своих общин», – добавила Свириденко.

Напомним, в апреле сообщалось, что Кабмин запустил программу поддержки для предприятий, которые остановили работу из-за обстрелов рф.

Кроме того, правительство обновило программу микрогрантов «Власна справа», в рамках которой украинцы смогут получить до 300 тысяч гривен на открытие бизнеса, а также увеличенные суммы финансирования для масштабирования действующих проектов.

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