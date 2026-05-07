Украинцы смогут получить на открытие бизнеса до 300 тысяч грн: детали обновленной программы грантов

Правительство обновило программу микрогрантов «Собственное дело», в рамках которой украинцы смогут получить до 300 тысяч гривен на открытие бизнеса, а также увеличенные суммы финансирования для масштабирования действующих проектов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Как отмечается, за время реализации программы более 34 тысяч украинцев уже получили финансирование для запуска или развития собственного дела. Благодаря этому было создано около 60 тысяч новых рабочих мест, а общий объём привлечённых в экономику средств превысил 6,8 млрд грн.
С 1 сентября 2026 года программа переходит на обновлённую модель, которая предусматривает полный цикл поддержки предпринимателей – от старта бизнес-идеи до масштабирования уже действующих предприятий.
Для тех, кто только планирует открыть собственное дело, предусмотрены гранты от 100 до 300 тыс. грн с возможностью увеличения финансирования до 500 тыс. грн. Средства можно будет использовать на закупку оборудования, аренду и ремонт помещений, маркетинг, цифровизацию бизнеса и развитие производства.
Для предпринимателей, которые хотят масштабировать бизнес, доступны более крупные гранты – от 500 тыс. до 1,5 млн грн, а в отдельных случаях сумма может достигать 2,5 млн грн.
Размер финансирования будет определяться индивидуально и зависеть от нескольких факторов: количества созданных рабочих мест, региона реализации проекта, сферы деятельности и категории заявителя.
Отдельное внимание правительство уделило поддержке ветеранов и их семей. В частности, участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших защитников и защитниц получат расширенные возможности финансирования – микрогранты в увеличенных размерах. Также для молодёжи предусмотрено отдельное направление поддержки – до 200 тыс. грн на старт собственного дела.
Подать заявку на участие в программе можно онлайн через портал «Дія» в разделе Грант на собственное дело.
Напомним, ранее Свириденко сообщала о том, что Кабинет министров внедряет новые механизмы поддержки аграрного бизнеса, в частности страхование военных рисков и грантовые программы на восстановление.
Также Кабмин запускает программу поддержки для предприятий, которые остановили работу из-за обстрелов рф. Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с представителями бизнеса текущее состояние экономики и анонсировала новые меры поддержки предпринимательства во время войны.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»