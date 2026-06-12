Правительство инвестирует почти 68 миллиардов гривен в устойчивость регионов и энергобезопасность

Государство направит 67,8 миллиарда гривен на реализацию Планов устойчивости регионов. Дополнительно еще 9,6 миллиарда на эти цели предусмотрено в местных бюджетах.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам десятого заседания Координационного центра по реализации региональных Планов устойчивости.

Также Юлия Свириденко отметила, что министры Кабмина работают над привлечением дополнительного международного финансирования, которое будет направлено на поддержку энергетики Украины.

В настоящее время главам ОВА поручили подготовить пошаговые планы реализации проектов и четкие графики их финансирования.

11 февраля 2026, 18:37 Какими были зимы за годы полномасштабного вторжения рф На сколько холодными и снежными были зимы в Украине за годы полномасштабного российского вторжения – на инфографике.

Также Свириденко сообщила, что на данном этапе лучшие результаты по выполнению Планов устойчивости демонстрируют Ровненская, Житомирская и Черкасская области.

В то же время в правительстве заявили о расширении поддержки для людей и бизнеса в рамках подготовки к зиме.

«Для крупного и среднего бизнеса действует программа поддержки проектов распределенной генерации под 10% годовых до 25 млн евро. Для малых и средних предприятий доступны кредиты до 250 млн грн по программе 5-7-9, ее параметры специфицировали так, чтобы стимулировать новую генерацию в энергодефицитных регионах. Также предприниматели могут взять до 10 млн грн под 0% на генераторы и газовые установки», – уточнила Свириденко.

Кроме этого, глава правительства анонсировала запуск конкурсов на строительство 1505 МВт генерирующих мощностей и продолжение программы «СветлоДом».

«Поддержку уже получили более 2 тысяч домов. До конца года планируем охватить 3,6 тысячи многоквартирных домов», – добавила она.

Напомним, в Украине разработали модель энергетической устойчивости, состоящую из четырех уровней, которая должна обеспечить большую автономность и защищенность энергосистемы в условиях кризисов.

Также мы сообщали, что Кабинет министров принял решение о дополнительном выделении Киеву 2 млрд грн для подготовки к отопительному сезону-2026/2027.

В свою очередь, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявлял о непростой ситуации в энергетическом секторе и предупредил о сложном отопительном сезоне 2026–2027 годов.

Тем временем Кабинет министров выделил 3 млрд грн из резервного фонда на установку 216 блочно-модульных котельных до начала зимы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.