На Херсонщине задержали сторонницу рф, которая восхваляла псевдореферендум оккупантов

Служба безопасности Украины задержала жительницу Херсонщины, которая после оккупации региона поддерживала действия россии, восхваляла оккупационные группировки и агитировала людей принять участие в незаконном «референдуме» о присоединении области к составу страны-агрессора.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным следствия, фигуранткой является безработная жительница поселка Антоновка возле Херсона. Во время оккупации она призывала местных жителей «голосовать» на псевдореферендуме и поддержать оккупационную администрацию.

Кроме этого, женщина распространяла прокремлевские нарративы, оправдывала российские вооруженные формирования и выступала в поддержку оккупационного режима.

После освобождения правобережной части Херсонщины она переехала в областной центр как переселенка и пыталась скрыться от правоохранителей, ведя непубличный образ жизни.

Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали. Во время обысков у нее изъяли мобильный телефон, который использовался для распространения пропагандистских материалов.

Задержанной сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в частности коллаборационная деятельность, а также оправдывание и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, а также глорификация ее участников. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, накануне контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области мужчину, который по заданию российских спецслужб отслеживал позиции украинских артиллеристов и корректировал атаки врага по бойцам.

Также ранее разведчики СБУ задержали в Киевской области женщину, которая снимала на видео работу украинских военных ПВО и корректировала массированную атаку ФСБ российской федерации на столицу.

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