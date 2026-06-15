СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала майскую массированную атаку на Киев

Разведчики СБУ задержали на Киевщине женщину, которая снимала на видео работу украинских военных ПВО и корректировала массированную атаку ФСБ российской федерации на столицу.

Об этом сообщила СБУ в Телеграм-канале 15 июня.

Женщина разместила «видеоловушки» на Киевском море с удаленным доступом для ФСБ. Таким образом российские преступники в режиме онлайн имели возможность отслеживать локации и боевую работу украинской ПВО во время атаки рф.

19 марта 2026, 17:38 От суток до 3 лет: как быстро находят корректировщиков и исполнителей кровавых терактов рф Как быстро находят корректировщики и исполнители кровавых терактов россии – на инфографике Слово и дело.

«Установлено, что она причастна к одной из самых масштабных атак рф по столице Украины, которая произошла 24 мая 2026 года. Кроме того, после этого обстрела она готовила новые удары рашистов по Киеву», – сообщили в СБУ.

По данным следствия, наведением российских дронов и ракет занималась завербованная безработная жительница Черноморска из Одесской области, искавшая легких заработков в Телеграм-каналах оккупантов.

Для задания спецслужб оккупантов она поселилась в номере отеля с видом на Киевское море якобы для отдыха, но на самом деле отслеживала работу украинской ПВО, снимая ее на видео.

«По материалам дела, в случае обнаружения координат зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны, рашисты планировали нанести по ним комбинированные удары», – говорится в сообщении.

После ночного обстрела города 24 мая агентка «залегла на дно», но позже получила новое задание. Однако СБУ задержала ее «на горячем», когда она обустраивала новый «наблюдательный пункт» в отельном номере возле Киевского моря.

В ходе обысков у задержанной изъяли два смартфона, ноутбук и черновые записи с доказательствами работы на врага.

«Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)», – сообщили в СБУ.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Днепре еще одного агента российской ФСБ, который передавал координаты украинских военных объектов и корректировал обстрелы Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Ранее контрразвека Службы безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, которого подозревают в подготовке серии терактов в центре Харькова. Для этого злоумышленник изготовил 12 кг взрывчатки.

А в мае Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области завербованного россиянами 16-летного школьника, который корректировал вражеские атаки по Чугуевскому и Лозовскому районам области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.