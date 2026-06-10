СБУ назвала имена офицеров рф, из-за которых погибло 36 человек в Николаеве

Служба безопасности Украины установила личности и заочно сообщила о подозрении двум офицерам рф, которые командовали ударом «Искандера» по Николаевскому облсовету в 2022 году. Тогда в результате атаки оккупантов погибли 36 человек, еще 38 – получили ранения.

Об этом сообщает Служба безопасность Украины в Телеграм-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на двух руководителей вооруженных группировок рф, организовавших воздушный удар по админзданию Николаевского областного совета 29 марта 2022 года», – говорится в сообщении.

5 января 2023, 19:36 Кто из пророссийских и кремлевских пропагандистов получил подозрение за преступления против Украины С начала полномасштабной войны украинские правоохранители объявили о подозрении пропагандистам Киселеву, Симоньян, Красовскому, Соловьеву, Скабеевой, Канделаки, Сергейцеву. Больше – на инфографике.

Как выяснило расследование, планированием и подготовкой этого обстрела занимались два военных должностных лица:

генерал-лейтенант Михаил Зусько – командир 58-й общевойсковой армии Южного военного округа рф;

полковник Николай Горайчук – на то время временно исполняющий обязанности командира 12-й ракетной бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа рф.

Для осуществления воздушной атаки враг применил крылатую ракету класса «земля-земля» из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который базировался во временно оккупированном Крыму.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Зусько и Горайчуку о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц)», – информируют в СБУ.

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия, чтобы наказать военных преступников рф.

Как известно, в 2025 году следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении еще одному российскому генералу армии Александру Дворникову – бывшему командующему Южным военным коругом вооруженных сил рф, который дал приказ осуществить ракетный удар по админзданию Николаевского областного совета.

Ранее мы сообщали, что из-за низкой эффективности, которую россия продемонстрировала после нападения на Украину, по меньшей мере шесть российских командующих были уволены с должностей и еще десять генералов были убиты.

Также в Украине заочно объявили подозрение четырем представителям высшего командования российской армии, которые запланировали и воплотили удар по гражданской инфраструктуре Сум 3 июня прошлого года.

Кроме этого, Служба безопасности Украины также установила личности 14 военных преступников рф, причастных к массовым репрессиям против мирных жителей в период оккупации Херсона.

А еще мы сообщали, что СБУ объявила подозрение российским адмиралам, которые приказали бить по объектам ЮНЕСКО в Одессе.

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