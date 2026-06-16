СБУ задержала агента рф, который наводил удары по позициям Сил обороны

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области мужчину, который по заданию российских спецслужб отслеживал позиции украинских артиллеристов и корректировал атаки врага по бойцам.

Об этом 16 июня сообщила Служба безопасности в Телеграм-канале.

Агент российской фсб наводил удары оккупантов по позициям Сил обороны вблизи Дружковки в Донецкой области.

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Им оказался завербованный местный безработный, который вышел на россиян через свою знакомую, проживающую на территории рф и сотрудничающую с местными спецслужбистами.

Следователи выяснили, что мужчина прошел инструктаж представителей фсб и начал отслеживать позиции украинской артиллерии, расположение фортификационных сооружений и мобильных огневых групп, защищающих прифронтовую общину. Для этого злоумышленник обходил местность и отмечал на топографической карте координаты потенциальных «целей».

Материалы он фиксировал на своем смартфоне, чтобы затем отправлять куратору от фсб.

«Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента и задокументировали его шпионскую деятельность. Параллельно с этим были обезопасены локации Сил обороны на Краматорском направлении», – сообщили сотрудники СБУ.

У фигуранта изъят мобильный телефон, по которому он связывался с заказчиком из рф и использовал для сбора разведданных. Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, недавно разведчики СБУ задержали на Киевщине женщину, которая снимала на видео работу украинских военных ПВО и корректировала массированную атаку ФСБ российской федерации на столицу.

А перед этим военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Днепре еще одного агента российской ФСБ, который передавал координаты украинских военных объектов и корректировал обстрелы Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также СБУ задержала в Одессе агента рф, который по заказу российских спецслужб регистрировал спутниковые терминалы Starlink для незаконного использования военными государства-агрессора.

Кроме этого украинские правоохранители задержали агентурную сеть ФСБ, которая собирала разведданные об украинских военных и публичных лицах и передавала их российским кураторам для корректировки ракетно-дроновых ударов по Киевщине и Одесчине.

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