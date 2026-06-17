Падение Су-24М в Хмельницкой области: в ГБР сообщили первые подробности

В Хмельницкой области сотрудники Госбюро расследований и прокуратуры начали расследование обстоятельств авиакатастрофы военного самолета Су-24М, в результате которой 16 июня погибли два пилота. Сейчас специалисты расшифровывают данные бортового самописца машины.

Об этом 17 июня сообщило Госбюро расследований и Офис Генерального прокурора в Телеграм-каналах.

По предварительной информации, авиакатастрофа произошла 16 июня около 19:00 вблизи одного из населенных пунктов области, в Шепетовском районе. В результате крушения погибли два члена экипажа – пилоты 55 и 23 лет. Один из погибших военных был мобилизован 24 февраля 2022 года среди первых добровольцев, другой выбрал профессию военного еще в 2019 году.

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Также установлено, что выполнение полета происходило согласно боевому распоряжению.

«В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полета, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе», – отметили в Офисе Генпрокурора.

По данным прокуроров, в рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Создана комиссия в Министерстве обороны Украины по расследованию данной авиакатастрофы.

На месте чрезвычайного происшествия нашли и изъяли так называемый «черный ящик» для дальнейшего проведения экспертизы. Также изъяты бортовой журнал, журнал медицинского осмотра экипажа, журнал руководителя полетов на аэродроме и другая служебная и разрешительная документация.

Сейчас на месте падения Су-24 продолжаются следственные действия, специалисты проводят осмотр территории.

«Все сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия)», – сообщили правоохранители.

Напомним, 16 июня вечером в Хмельницкой области прогремел мощный взрыв. На территории области упал военный самолет. Выяснилось, что это фронтовой тактический бомбардировщик Су-24М. В результате аварии погибли майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

Также мы сообщали, что весной на Восточном направлении во время выполнения боевого задания погиб командир 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач.

А ранее во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон».

Кроме этого, во время выполнения боевого задания погиб экипаж украинского вертолета Ми-24 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко.

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