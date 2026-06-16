На Хмельнитчине разбился военный самолет (обновлено)

Вечером во вторник, 26 июня, на Хмельнитчине прогремел мощный взрыв – на территории области упал военный самолет.

Об инциденте сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

Известно, что крушение произошло на территории Шепетовского района. Изначально заявлялось, что речь может идти об истребителе МиГ-29, однако позже появилась информация, что в области разбился тактический бомбардировщик Су-24.

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Воздушные силы ВСУ официально подтвердили крушение Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко.

В результате аварии погибли майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. В Воздушных силах выразили соболезнования родным погибших военнослужащих, подчеркнув, что они до последнего выполняли свой долг по защите Украины.

«На месте падения самолета работают спасатели и милиционеры. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются», – говорится в сообщении.

Напомним, в марте сообщалось, что на Восточном направлении во время выполнения боевого задания погиб командир 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач.

А до этого во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон».

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