Защиту северной границы Украины усилят новые беспилотные части – Сырский

При Вооруженных силах Украины создадут новые части беспилотных систем, чтобы усилить оборону северной границы Украины, в частности со стороны Беларуси. Также Украина масштабирует беспилотную компоненту в составе территориальной обороны.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам совещания относительно состояния и готовности резервов Вооруженных Сил Украины.

«Для повышения эффективности прикрытия рубежей на Севере принято решение о формировании новых частей беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения определенных задач. Одновременно продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении», – сообщил Сырский.

12 мая 2026, 18:40 Когда закончится война: действительно ли россия теряет инициативу Слова диктатора путина о том, что война скоро завершится, могут базироваться на ложных данных.

Также главнокомандующий пообещал обеспечить воинские части необходимой техникой и оружием, чтобы восстановить 100-процентную боеспособность после выполнения задач.

Отдельно Сырский настоял на развитии сержантского корпуса Сил обороны. Поскольку сержанты – основа боеспособности подразделений, являющаяся важным звеном между командиром и военнослужащим.

«Будущие командиры должны расти прежде всего из числа воинов, которые доказали свою эффективность в бою, обладают лидерскими качествами, авторитетом среди побратимов и высокой мотивацией к службе», – убежден главком.

К тому же на военном совещании было принято решение масштабировать в составе бригад ТрО беспилотную компоненту, что позволит существенно повысить возможности подразделений в ведении разведки, поражении противника и защите определенных районов ответственности.

«Продолжаем последовательно укреплять Вооруженные Силы Украины, наращивать возможности резервов и готовить войска к выполнению задач при любом развитии обстановки», – подытожил Сырский.

Напомним, месяц назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны, разведка и военные знают о пяти российских сценариях расширения войны через север Украины и готовят ответы на каждый из них.

Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после работы в подразделениях, действующих на направлениях Южной операционной зоны, принял решение об их дополнительном обеспечении техническими средствами и боеприпасами.

А в Госпогранслужбе предупредили, что с территории Беларуси нельзя исключать провокационные действия в направлении Киева и западных регионов Украины. Там напомнили, что такие сценарии уже наблюдались в 2022 году.

В то же время главком Сырский заявил, что российская армия несет в среднем в 3,5 раза больше потерь в войне, чем Силы обороны Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.