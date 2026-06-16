ВАКС объявил приговор судьи из Львовщины по делу о получении взятки

Высший антикоррупционный суд признал виновным судью Турковского районного суда Львовской области Луку Криля по делу о получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Кроме того, Крилю запретили в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, за исключением выборных.

Также суд постановил конфисковать все принадлежащее ему имущество на праве частной собственности.

Приговор пока не вступил в законную силу. Согласно законодательству, решение вступит в силу через 30 дней после оглашения, если сторона защиты не подаст апелляционную жалобу.

Как установил суд, Криль получил 1 тысячу евро взятки за принятие решения о непривлечении гражданина к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, судья также просил у предпринимателя 500 долларов США за содействие во избежании административного наказания.

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