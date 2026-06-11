ВАКС не разрешил заочное следствие в отношении экс-замруководителя ОП Шурмы

Высший антикоррупционный суд не предоставил разрешение на проведение заочного расследования в отношении бывшего заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, его брата Олега и бывшего коммерческого директора ПАО «Запорожьеоблэнерго» Виктора Митченко в рамках дела о завладении 141 млн грн на «зеленом» тарифе.

Такое решение 28 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Шурму, его брата Олега и экс-чиновника Запорожьеоблэнерго Митченко. Позже детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили предоставить разрешение на заочное расследование этих трех фигурантов.

«В удовлетворении ходатайства отказать», – говорится в решении.

Прокурор САП подал апелляционную жалобу на это решение.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами на выплатах по «зеленому» тарифу коммерческими энергогенерирующими предприятиями на временно оккупированной территории Запорожской области более чем на 141 млн грн. Среди подозреваемых - бывший заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

По данным следствия, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого облсовета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области фигуранты дела выстроили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП «Гарантированный покупатель» о продаже электроэнергии по «зеленому» тарифу.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России и оккупации части региона солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован.

Следствием было установлено, что в отчетности указывались заведомо недостоверные данные по объемам генерации и технической готовности станций, в частности в периоды полного обесточивания. Полученные средства выводили через связанные компании, а общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 млн грн.

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