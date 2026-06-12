ВАКС обязал принудительно доставить свидетелей по делу экс-нардепа Мартыненко

Политика
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Антикоррупционный суд решил применить процессуальное принуждение к трем свидетелям по делу экс-члена парламента.
фото: соцсети

Высший антикоррупционный суд обязал принудительно доставить в заседание и оштрафовал трех свидетелей в уголовном производстве по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко в завладении средствами НАЭК «Энергоатом».

Такое решение 8 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Совершить привод (трех – ред.) свидетелей в судебное заседание. Осуществление привода поручить Национальному антикоррупционному бюро Украины. Наложить на (трех – ред.) свидетелей денежное взыскание в размере 0,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 1664 грн», – говорится в решении.

Как известно, экс-нардепа Мартыненко обвиняют по двум делам. По данным детективов НАБУ, Мартыненко вместе с сообщниками организовали схему завладения средствами на закупки «ВостГОК» уранового концентрата. Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку Steuermann на 17,2 млн долларов.

Также экс-нардепа с сообщниками подозревают в завладении средствами госпредприятия НАЭК «Энергоатом» в размере 6,4 млн евро. По данным детективов, панамская фирма Bradcrest Investments получала «откаты» на украинском подрядах НАЭК «Энергоатом». Конечным бенефициаром этой компании, как указывает в суде сторона обвинения, является сам Мартыненко.

Напомним, Высший антикоррупционный суд объединил дело Мартыненко с обвинением двух его пособников. Ранее заседание по ним откладывали.

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НАБУ САП коррупция Энергоатом Николай Мартыненко Высший антикоррупционный суд
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