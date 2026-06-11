ВАКС применил меру пресечения к депутату Полтавского горсовета

**Высший антикоррупционный суд заключил под стражу депутата Полтавского городского совета от партии «Слуга народа» Юрия Бражника с альтернативой 33 млн грн залога.

Такое решение 11 июня принял следственный судья ВАКС Маркиян Галабала, сообщает «Слово и дело».

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил судью применить к Бражнику меру пресечения в виде ареста. Одновременно он настаивал на определении альтернативы в виде залога в размере 59 904 000 грн. В случае внесения средств прокурор просил возложить на подозреваемого следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Полтавской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми Тесленко, Прядкой, Панасенко и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

В свою очередь адвокат настаивала на том, что залог непомерен для подозреваемого и просила применить другую меру пресечения.

По версии следствия, депутат Полтавского горсовета Бражник получил неправомерную выгоду от местного предпринимателя Виктора Прядки. Следствие считает, что в феврале-марте 2025 года должностными лицами Полтавского городского совета, в частности при участии Бражника, сформирована противоправная схема вымогательства и получения неправомерной выгоды от частных фирм в размере 10% от суммы заключенных договоров на выполнение работ по благоустройству.

В дальнейшем такое требование было доведено до Прядки как фактического распорядителя средств ООО «ДРСУ ПОЛТАВА», которое за 2025 грд заключило с горсоветом договоры на общую сумму более 119 млн грн.

По данным стороны обвинения, в случае отказа от уплаты неправомерной выгоды создавались искусственные препятствия в выполнении договоров, задерживалась оплата выполненных работ и исключалось заключение новых договоров. Поэтому Прядка согласился на предложение.

Реализация указанной договоренности проходила путем поэтапной передачи денежных средств после получения оплаты выполненных работ. В частности, в период с 27 августа по 27 ноября 2025 года Прядка лично, а также через другое лицо предоставил часть неправомерной выгоды в общей сумме 2 млн грн путем четырех траншей по 500 тысяч грн каждый.

Ранее суд определил Прядке залог в 5,99 млн грн с обязанностями.

Напомним, Верховный Суд подтвердил конфискацию квартиры заместителя главы Полтавского ТЦК. Ранее ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы экс-директора коммунального предприятия «Полтаватопливо».

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