Лукашенко извинился перед Зеленским и заявил, что не планирует военных действий против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко извинился за резкие слова в адрес президента Владимира Зеленского, подчеркнув, что со стороны Минска якобы не стоит ждать военных действий.

Об этом говорится в интервью главы Беларуси телеканалу Al Arabiya, которое цитирует издание «Белта».

25 мая 2026, 17:01 Участие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронология В первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

На вопрос о резких высказываниях в адрес Зеленского Лукашенко ответил, что его слова были реакцией на якобы угрозы со стороны украинского лидера – о 500 целях в Беларуси и планах нанести удар ракетами и дронами.

«Возможно, я где-то и переборщил, но это был ответ на его безосновательные заявления... Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой человек, неопытный, он не военный. Возможно, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить», – заявил глава Беларуси.

Лукашенко признал, что такими заявлениями мог «перегнуть палку», попросив прощения у президента Украины.

«Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Возможно, и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет. Возможно, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», – заявляет он.

Отдельно Лукашенко подчеркнул, что резкие заявления в адрес Минска излишни, так как Беларусь якобы не намерена предпринимать военные действия против Украины. Он якобы считает неприемлемым распространение войны между Украиной и россией на территорию Беларуси, а потому не заинтересован во вступлении в войну.

«Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит», – заявил самопровозглашенный президент, добавив, что Зеленскому якобы просто «надо успокоиться», а также «не провоцировать белорусов».

Кроме этого, он признал, что Беларусь «очень уязвима в военном плане», поэтому не имеет желания вступать в войну. По его словам, если Украина начнет бить по Беларуси так же, как бьет по россии, то его страна «лежит перед украинскими военными как открытая ладонь».

Стоит отметить, что слова о 500 целях в Беларуси принадлежат не Зеленскому, а командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, известному как Мадьяр.

Со своей стороны Зеленский объявил об усилении защиты границы с севера Украины, в частности, из-за угрозы со стороны Беларуси и Брянской области рф. Также он заявил о последствиях для руководства Беларуси в случае «если будут агрессивные действия против Украины».

Напомним, после этого Лукашенко назвал «пустой болтовней» слова о том, что на случай наступления с территории Беларуси Украина уже определила первые 500 целей для ответных ударов.

Также на инфографике «Слово и дело» – военный потенциал войск Польши и Литвы по сравнению с белорусской армией.

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