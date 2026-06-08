ЕС может выделить Украине дополнительные 6,6 млрд евро, которые ранее блокировала Венгрия

Европейский Союз близок к разблокированию 6,6 миллиарда евро для Украины из Европейского фонда мира, которые власти Венгрии во главе с Виктором Орбаном блокировали более двух лет.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в понедельник, прибыв на неформальную встречу министров обороны стран ЕС на Кипре.

По ее словам, в первую очередь эти деньги предназначались для компенсации государствам ЕС за военную помощь Украине через механизм European Peace Facility, а сейчас продолжаются дискуссии о формате новых траншей компенсации для государств-членов. В то же время конкретных сроков принятия решения пока нет.

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Каллас, в частности, отметила, что назначение нового министра от Венгрии дало возможность продвинуться вперед в обсуждении этого вопроса.

«Поэтому сегодня мы также обсуждаем, как использовать эти средства. Как вы знаете, первоначальная идея заключалась в том, чтобы получить возмещение за взносы, чтобы распределить бремя. Но, конечно, сейчас также возникает вопрос, следует ли сосредоточиться больше на оказании помощи Украине или на фактическом возмещении тех взносов, которые уже были сделаны», – сказала Каллас.

Она добавила, что на обсуждение была вынесена компромиссная идея.

«Этот вопрос совсем свежий. Мы представили это предложение, государства-члены должны его согласовать, а затем мы сможем двигаться дальше, поэтому я не могу предсказать сроки», – подчеркнула Каллас.

Глава европейской дипломатии отметила, что при обсуждении ЕС учитывает необходимость сохранения контроля за закупками и реформами, но главным приоритетом остаются неотложные оборонные потребности Украины.

«Им нужно защищаться, и их противовоздушная оборона является самой важной», – заявила она.

Как известно, через Европейский фонд мира страны ЕС получают компенсацию за вооружение и военную технику, которую передают Украине. За счет фонда финансировались поставки артиллерийских систем, боеприпасов, ракет, средств ПВО, бронетехники, горючего, медицинского оборудования и другого снаряжения для украинских Сил обороны.

Напомним, в июне новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром сняло вето на выплату компенсаций странам ЕС за оружие, которое они передают Украине.

Также в Венгрии решили не препятствовать евроинтеграции Украины. Правительство Мадьяра отменяет 17-месячное вето на продвижение заявки Украины на вступление в ЕС.

Тем временем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении договоренностей с Украиной по расширению прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Поэтому Венгрия согласится на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Европейский Союз.

Также стало известно, что Венгрия поддерживает продление санкций ЕС против россии еще на год.

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