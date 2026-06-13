«Тиса» готовит масштабную реформу государственных медиа в Венгрии

Венгерская партия «Тиса» внесла в парламент законопроект, предусматривающий масштабную реформу системы общественных медиа. Инициатива направлена на уменьшение политического влияния и превращение государственных СМИ в независимые источники информации.

Об этом сообщает Reuters.

13 апреля 2026, 17:03 Сказка о Драконе и Мадьяре: главный вызов для Венгрии после поражения Орбана на выборах Петер Мадьяр победил Виктора Орбана и партию «Фидес», которые шестнадцать лет управляли Венгрией. «Слово и дело» рассказывает, почему ему это удалось и какой главный вызов стоит перед новым премьер-министром.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр, по данным издания, выполняет предвыборные обещания. Реформа медиа была одним из ключевых пунктов его программы.

Как отмечается, ранее государственные медиа часто критиковали за роль «правительственного рупора». Теперь, благодаря конституционному большинству, команда Мадьяра имеет возможность быстро изменить предыдущие подходы, которые неоднократно становились предметом критики в ЕС.

Законопроект предусматривает глубокую реструктуризацию системы: холдинг MTVA, который сейчас управляет всеми государственными медиаресурсами, планируют разделить. Отдельно должны функционировать радио и телевидение. Также предлагается возобновление работы агентства MTI, которое снова станет отдельной национальной новостной службой, что должно уменьшить концентрацию информационного влияния.

Среди ключевых положений реформы – создание независимого комитета общественных медиа, контроль за финансами и деятельностью вещателей, а также введение Хартии государственной службы. Отдельно предполагается новый баланс управления: в будущем комитете представители власти и оппозиции будут иметь равное представительство, а также в него войдут независимые журналисты.

Согласно инициативе, ни одна сторона не сможет единолично определять редакционную политику. Также изменения претерпит медийный совет, состав которого планируют сделать более сбалансированным.

Напомним, новое правительство Венгрии начало масштабную чистку в Министерстве иностранных дел, в рамках которой увольняет часть сотрудников, работавших под руководством бывшего министра Петера Сийярто.

Также недавно парламент Венгрии принял закон, предусматривающий существенное сокращение зарплат народных депутатов и государственного финансирования парламентских фракций.

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