Пять стран ЕС предлагают ограничить право голоса для новых членов блока – СМИ

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили Европейскому Союзу рассмотреть возможность временного ограничения некоторых прав голоса для новых государств-членов, а также усилить механизмы контроля за соблюдением принципов демократии и верховенства права.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместный документ пяти стран.

27 апреля 2026, 17:06 ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистично Быстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

Инициатива появилась на фоне активизации дискуссий о будущем расширении ЕС. В частности, Черногория надеется присоединиться к блоку уже в 2028 году, тогда как Украина, Молдова и Албания стремятся ускорить переговоры о вступлении.

В документе отмечается, что Евросоюз должен провести «углублённую дискуссию» относительно возможности временных и переходных ограничений права голоса для новых членов в сферах, где решения принимаются единогласно.

Речь прежде всего идёт о вопросах расширения ЕС, внешней политики и формирования бюджета блока, где сейчас требуется согласие всех государств-членов.

Также пять стран предлагают закрепить в будущих соглашениях о вступлении новые механизмы мониторинга. Они позволили бы ЕС реагировать в случае серьёзного ухудшения ситуации с демократией, верховенством права или свободой медиа в новых странах-членах.

Как отмечает Reuters, часть европейских столиц выступает за усиление таких предохранителей из-за опыта Венгрии, которую в ЕС неоднократно критиковали за демократический откат во времена премьерства Виктора Орбана.

Как известно, на прошлой неделе Кипр, который сейчас председательствует в Совете ЕС, сообщил о начале подготовки к официальному открытию переговоров с Украиной и Молдовой относительно первого блока переговорных разделов. Они охватывают вопросы верховенства права, демократических стандартов и функционирования государственных институтов.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предлагал создать для Украины специальный статус с доступом к отдельным институтам ЕС и программам финансирования, но без полноценного права голоса. В Еврокомиссии в целом приветствовали дискуссию об «инновационных решениях», однако подчёркивают, что процесс расширения должен оставаться справедливым для всех стран и основываться на выполнении критериев.

Тем временем министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти подчеркнула, что «ассоциированное членство» рискует оставить Украину в неопределённости на пути к ЕС.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь выступил против идеи так называемого «ассоциированного членства» Украины в Европейском Союзе без полноценного права голоса.

В настоящее время, как известно, Венгрия сняла 17-месячное вето и открыла Украине путь к вступлению в ЕС. Это наконец позволит начать согласование законодательства со стандартами ЕС в первом кластере переговоров, охватывающих 33 политические сферы, известные как «разделы о вступлении».

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