Киев комбинированно атаковали дронами и ракетами: первые детали о последствиях (дополнено)

В ночь на 15 июня Киев оказался под очередной массированной атакой российских беспилотников и ракет. В столице гремели взрывы, работали силы ПВО, а в нескольких районах зафиксировали пожары и разрушения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, начальник КГВА Ткаченко и мэр столицы Кличко.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупреждал об угрозе комбинированной атаки и призывал жителей оставаться в укрытиях. По его словам, на окраинах столицы были замечены группы вражеских дронов.

Вскоре в Киеве были слышны звуки взрывов, а позже в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении ракет на город.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе из-за падения обломков БпЛА загорелись автомобили. Позже стало известно о пожаре в нежилом здании и многоквартирном жилом доме.

По состоянию на данный момент последствия атаки зафиксированы в нескольких районах Киева:

Подольский район – загорелся частный дом, также вспыхнул трехэтажный жилой дом.

Оболонский район – горели автомобили, нежилое здание и многоэтажка. Кроме того, предварительно зафиксировано разрушение в жилом доме между третьим и четвертым этажами.

Печерский район – зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом.

Соломенский район – попадание в девятиэтажный жилой дом.

В Подольский и Печерский районы выезжали бригады медиков.

В некоторых районах столицы наблюдались перебои с электроснабжением.

По данным начальника КГВА Тимура Ткаченко, последствия атаки зафиксированы минимум на семи локациях.

Предварительно известно об одном пострадавшем.

Дополнено. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в северной части города без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов. Причиной стали повреждения линий электропередачи в результате обстрела.

Также Кличко сообщил о возгорании на территории Киево-Печерской лавры. Предварительно, пожар возник на крыше Успенского собора.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что по состоянию на данный момент зафиксированы серьезные разрушения минимум в пяти многоквартирных жилых домах и одном недостроенном объекте. Кроме того, повреждено общежитие, частное домохозяйство, а также зафиксировано значительное количество выбитых окон в разных районах столицы.

По последним данным, количество раненых возросло до трех человек.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия совершила очередную массированную атаку на Украину, запустив 98 беспилотников.

Всего за последнюю неделю враг применил против украинских городов и общин 1920 ударных БпЛА, 1790 управляемых авиабомб (КАБ) и 17 ракет различных типов.

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