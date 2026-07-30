В США заявили о поражении десятков объектов КСИР в Иране

Американские военные в ночь на 30 июля нанесли удары по десяткам целей Корпуса стражей Исламской революции в Иране, в частности по командным центрам, объектам беспилотников и военной инфраструктуре.

Об этом сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

22 июля 2026, 06:46 В Пентагоне рассказали, сколько США стоила война против Ирана Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что война Соединенных Штатов против Ирана уже обошлась американскому бюджету в несколько десятков миллиардов долларов.

Как отмечается, операция продолжалась два часа в ответ на запуск Тегераном баллистических ракет по американским силам на Ближнем Востоке. Удары начались в 00:00 по Гринвичу и завершились в 02:00 в четверг, 30 июля.

«Удары были направлены на дальнейшее снижение угроз, которые Иран и его союзники представляют для американских военных, коммерческого судоходства и стран Персидского залива», – заявили в CENTCOM.

Американские силы поразили десятки объектов КСИР, среди которых командные центры, объекты производства и хранения ракет и беспилотников, прибрежные системы наблюдения и обороны, а также военно-морская инфраструктура.

Атака США стала ответом на запуск Ираном баллистических ракет по американским военным в Иордании. В CENTCOM заявили, что все ракеты были перехвачены.

В командовании также отметили, что сейчас на Ближнем Востоке находятся более 50 тысяч американских военнослужащих. Они «остаются в состоянии повышенной готовности и готовы к выполнению задач».

Напомним, боевики иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 29 июля запустили несколько баллистических ракет по базам армии США на Ближнем Востоке.

В ответ США и Саудовская Аравия нанесли удары по объектам проиранских группировок на востоке Ирака в ответ на серию атак беспилотниками против американских сил и саудовской инфраструктуры.

Атаки произошли после почти двух недель ежедневных американских атак, а 26 июля иранские военные заявили, что прекратили операции в ответ после двухдневного затишья в атаках со стороны Соединенных Штатов. В Тегеране объяснили, что их стратегия была полностью построена на ответных ударах.

Сам Трамп ранее заявлял, что Иран, вероятно, хотел бы заключить соглашение с Соединенными Штатами, однако, по его мнению, Тегеран пока не готов к этому. В то же время американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном.

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