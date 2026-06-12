СМИ узнали, в какой стране может состояться подписание меморандума между США и Ираном

Церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, вероятнее всего, состоится в Швейцарии.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По информации журналистов, точное место подписания еще не определено, но в данный момент стороны обсуждают возможность проведения церемонии в Женеве уже в это воскресенье.

Меморандум будет предусматривать продление режима прекращения огня и открытие Ормузского пролива. При этом пункты, связанные с иранской ядерной программой, в него включены не будут – этот вопрос обсудят позже.

The Guardian, в свою очередь, указывает, что документ рассчитывают подписать до или даже во время саммита G7, который начинается во Франции в понедельник. Сам саммит состоится в городе Эвиан-ле-Бен, который расположен всего в 40 километрах от Женевы.

Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о завершении войны с Ираном. Лидер Америки сообщил, что стороны конфликта пришли к согласию фактически по всем спорным вопросам и подпишут мир в Европе в эти выходные.

До этого Трамп намеревался нанести «очень мощный» удар по Ирану. СМИ уже узнали, почему президент США изменил свою позицию.

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