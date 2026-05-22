СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая корректировала удары рф по Киевской и Одесской областям

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агентурную сеть ФСБ, которая собирала разведданные об украинских военных и публичных лиц и передавала их российским кураторам для корректировки ракетно-дроновых ударов по Киевской области и Одесской области.

В Киеве военная контрразведка СБУ задержала одного из законспирированных агентов ФСБ, которого российская спецслужба держала в так называемом «режиме ожидания» с 2014 года и активировала лишь недавно.

По данным следствия, фигурант – IT-специалист из Николаева, которого ФСБ завербовала еще в 2014 году. После многолетней «консервации» его перебросили в Киев, где он начал выполнять задания по подготовке координат для ударов по столице, в том числе по объектам, связанным с руководством ГСЧС Украины.

Кроме этого, агент получил задание собирать данные об украинских публичных лицах – политиках и представителях сектора безопасности и обороны. Его интересовали адреса проживания, маршруты передвижения и повседневные привычки потенциальных «целей», что, по замыслу российских спецслужб, должно было использоваться для подготовки диверсий и терактов.

Для сбора информации он использовал профессиональное прикрытие – предоставление IT-услуг по администрированию компьютерных систем и техническому обслуживанию. Во время общения с клиентами и знакомыми он «втемную» выведывал нужные данные, постепенно формируя разведывательную базу.

Впоследствии он привлек к деятельности еще одного IT-специалиста из Одессы. Вместе они организовали сеть информаторов, которые передавали данные о расположении украинских военных подразделений и объектов. СБУ установила, что информация системно передавалась куратору в Москве, который координировал дальнейшее использование данных для подготовки ударов по территории Украины.

Оперативники задержали агента в арендованной квартире в Киеве, одновременно был задержан его сообщник в Одессе. Во время обысков изъяты мобильные телефоны и другие носители информации с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Они находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

