Воздушные силы рассказали, как отработала ПВО по российским целям в течение ночи

В ночь на воскресенье, 14 июня, российские войска совершили очередную атаку по территории Украины, применив 98 ударных и имитационных беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, враг запускал ударные БПЛА типа Shahed, в частности реактивные модификации, а также беспилотники «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы типа «Пародия». Пуски осуществлялись с территории Брянской, Орловской и Краснодарской областей рф, а также из временно оккупированного Крыма.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинские силы противовоздушной обороны сбили или подавили 91 вражеский беспилотник на севере, востоке и юге страны. В то же время зафиксировано попадание семи ударных дронов на шести локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых беспилотников в четырех местах.

Напомним, российские войска утром в воскресенье, 14 июня, совершили очередную атаку на Николаев с применением ударных беспилотников. Под ударом оказались объекты транспортной и энергетической инфраструктуры города.

В то время как накануне, 13 июня, российский беспилотник атаковал гражданское транспортное средство в Белопольской общине на Сумщине.

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