Войска рф массированно обстреляли Днепропетровщину, более 10 раненых

Российская оккупационная армия в четверг, 11 июня, совершила более 40 атак на Днепропетровскую область. В результате обстрелов 12 человек получили ранения, среди них – несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщают руководитель ОВА Александр Ганжа и пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, под обстрелами находились три района Днепропетровщины. Россияне атаковали область беспилотниками и авиабомбами.

В Никопольском районе были повреждены админздание, АЗС, частные жилые дома и автомобили. В результате атаки пострадали пять человек, среди них 15-летняя девушка.

Также под ударом оказалась АЗС в Криворожском районе, зафиксированы повреждения объекта.

На Синельниковщине оккупанты попали по Васильковской общине, где повреждения получили около двух десятков частных домов, гаражи, машины и хозяйственные постройки.

В результате атак на район пострадали семь человек – пять женщин и двое мужчин.

По данным ОВА, были госпитализированы четыре человека, в частности, 64-летняя пострадавшая – в тяжелом состоянии.

Как известно, российские оккупационные войска 11 июня атаковали железнодорожное депо в Конотопе, в результате чего погибла женщина, еще пять человек получили травмы. После атаки часть города осталась без электроэнергии, воду подают по графику. Также в результате утреннего обстрела Сумщины погибла женщина.

Напомним, российские войска в целом в ночь на 11 июня атаковали Украине двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 221 ударным беспилотником различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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